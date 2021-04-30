Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: 'a 'den talip çıktı! ...

Son dakika haberleri... 'de son olarak 'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Siyah-beyazlılarda, deplasmanında öne çıkan performans ise 'dan gelmişti. Yıldız futbolcuya 'den bazı takımların da talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 10:39
Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

deplasmanında attığı muhteşem golden öte bu sene yaptığı birbirinden kritik asistlerle 'in açık ara en iyilerinden olan için Yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetime son günlerde gelen bilgilerde, 'den bazı kulüplerin de Cezayirli oyuncuyla yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

Beşiktaşlı idarecilerin bu nedenle sezon bitmeden Ghezzal'ın bonservis problemini mutlaka çözmek istedikleri ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük çabaları sonunda transferin bitmesine saatler kala kadroya dahil edilen Ghezzal'ın bonservisini almak için İngiliz ekibi Leicester City ile resmi pazarlıklara başlayan Yönetimi, ikinci görüşmesini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

Leicester City'nin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı ve bu konuda pazarlığa açık olduğu kaydedildi. Yıldız oyuncunun da kariyerine adeta yeniden doğduğu 'ta devam etmek istediği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

'de 27 maça çıkan tam 16 asist, 5 gole imza attı.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal'a Türkiye'den talip çıktı! Beşiktaş...

1 gol, 1 asistle Çaykur maçına damgasını vuran Cezayirli yıldız bu sezon 21 gole doğrudan katkı yaptı.

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