Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş son 4 maçta 7 puan toplarsa şampiyon!

Son dakika spor haberi: son 4 maçta 7 puan toplarsa şampiyon!

Son dakika haberi: 'de 38. hafta oynanan karşılaşmaların ardından son buldu. Şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Beşiktaş'ın en yakın rakibi , 'da altın değerinde 2 puan bıraktı. Beşiktaş son 4 haftada 7 puan alırsa rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızı şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:48 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş son 4 maçta 7 puan toplarsa şampiyon!

'de son haftalara girildikçe şampiyonluk düğümü de çözülmeye başlandı.

38. haftada deplasmanda 'u 3-2'lik skorla devirmiş ve puanını 78 yapmıştı.

Siyah-beyazlıların en yakın takipçilerinden ise deplasmanından beraberlikle döndü ve 73 puana yükseldi.

ŞAMPİYONLUK 7 PUAN UZAĞINDA

Beşiktaş kalan son 4 haftada 7 puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI:

GALATASARAY (D)

GÖZTEPE (D)

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