Son dakika spor haberi: Beşiktaş son 4 maçta 7 puan toplarsa şampiyon!

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girildikçe şampiyonluk düğümü de çözülmeye başlandı.

38. haftada Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla devirmiş ve puanını 78 yapmıştı.

Siyah-beyazlıların en yakın takipçilerinden Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanından beraberlikle döndü ve 73 puana yükseldi.

ŞAMPİYONLUK 7 PUAN UZAĞINDA

Beşiktaş kalan son 4 haftada 7 puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI:

HATAYSPOR

GALATASARAY (D)

KARAGÜMRÜK

GÖZTEPE (D)