Son dakika spor haberi: Beşiktaş son 4 maçta 7 puan toplarsa şampiyon!

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girildikçe şampiyonluk düğümü de çözülmeye başlandı.
38. haftada Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla devirmiş ve puanını 78 yapmıştı.
Siyah-beyazlıların en yakın takipçilerinden Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanından beraberlikle döndü ve 73 puana yükseldi.
ŞAMPİYONLUK 7 PUAN UZAĞINDA
Beşiktaş kalan son 4 haftada 7 puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI:
GALATASARAY (D)
GÖZTEPE (D)