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Son dakika spor haberleri: 'ta Aboubakar maçında da yok!

'ta sakatlığı bulunan 'ın maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. 'un haberine göre siyah-beyazlı teknik heyet, Kamerunlu golcüyü sakatlığı nedeniyle riske etmeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:04
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında da yok!

Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'ın MKE maçında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda adalesinden yaşadığı sorunun tekrar etmesinden çekinen 'ta teknik heyet, tam hazır olmadan yıldız golcüyü sahaya sürmek istemiyor. Buna göre Vincent Aboubakar'a Vodafone Park'ta oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer verilmedi.

Cenk Tosun'un BB Erzurumspor mücadelesinde dizinden ciddi bir sakatlık yaşayıp sezonu kapatmasının ardından MKE Ankaragücü karşısında ileri uçta Cyle Larin görev yapacak.

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