Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında da yok!

Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın MKE Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda adalesinden yaşadığı sorunun tekrar etmesinden çekinen Beşiktaş'ta teknik heyet, tam hazır olmadan yıldız golcüyü sahaya sürmek istemiyor. Buna göre Vincent Aboubakar'a Vodafone Park'ta oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer verilmedi.

Cenk Tosun'un BB Erzurumspor mücadelesinde dizinden ciddi bir sakatlık yaşayıp sezonu kapatmasının ardından MKE Ankaragücü karşısında ileri uçta Cyle Larin görev yapacak.