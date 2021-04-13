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'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

'ta son dakika haberi... 70 puana ulaşan siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. kalan 8 maçta 7 puan kaybetse bile şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

Süper Lig lideri yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'la da farkı açıyor. Erzurumspor'u deplasmanda yenerek 70 yapan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

Ligin en fazla kazanan (22), en az beraberlik alan (4) ve en az kaybeden (6) ekibi durumundaki , önceki akşam aldığı galibiyetle birlikte son haftalara girilirken büyük bir avantaj elde etti.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 17 puan toplarsa şampiyonluk kupasını kaldıracak. Buna göre Kara , 8 maçlık periyotta 7 puan kaybetse dahi mutlu sona ulaşacak.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

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Siyah-beyazlılar 35'inci haftada Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 36'ncı haftada Sivasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

bu iki sınavdan galibiyetle ayrılması halinde maç sayısının eşitleneceği F.Bahçe ile puan farkını da korumuş olacak.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

'ın 40'ıncı haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için Galatasaray maçına en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor. Siyah- beyazlılar ikili averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün olduğu için 40'ıncı haftanın sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark yapması halinde de şampiyonluğunu ilan edebilecek.

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