Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

Beşiktaş bu iki sınavdan galibiyetle ayrılması halinde maç sayısının eşitleneceği F.Bahçe ile puan farkını da korumuş olacak.

Beşiktaş'ın 40'ıncı haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için Galatasaray maçına en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor. Siyah- beyazlılar ikili averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün olduğu için 40'ıncı haftanın sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark yapması halinde de şampiyonluğunu ilan edebilecek.