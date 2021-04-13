Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Gereken puan...

Süper Lig lideri Beşiktaş yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'la da farkı açıyor. Erzurumspor'u deplasmanda yenerek 70 yapan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor.
Ligin en fazla kazanan (22), en az beraberlik alan (4) ve en az kaybeden (6) ekibi durumundaki Beşiktaş, önceki akşam aldığı galibiyetle birlikte son haftalara girilirken büyük bir avantaj elde etti.
Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 17 puan toplarsa şampiyonluk kupasını kaldıracak. Buna göre Kara Kartal, 8 maçlık periyotta 7 puan kaybetse dahi mutlu sona ulaşacak.