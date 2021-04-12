Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası VAR tepkisi!

AHMET ÇAKAR - SİZE 3 ÖRNEKTEN BAHSEDECEĞİM
Beşiktaş dün gece iyi oynamadığı bir maçı kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ama Serdar Tatlı ve hakemleri maalesef iflas etti. Size sadece 3 örnek vereyim, bu hakemlerin ve onları yöneten Tatlı'nın ne olduğuna siz karar verin...
Aylar önce F.Bahçe-Konya maçında olmayan bir el, VAR tarafından elmiş gibi değerlendirilip, F.Bahçe'nin golü iptal edildi ve sarı-lacivertliler maçı kaybetti. Ama daha sıcak bir örnek var. Şampiyonluğa giden iki takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında birbirine benzer iki pozisyon yaşandı.
G.Saray-Karagümrük maçında Babel göğüs, el karışımıyla topu kontrol etti, Mohamed'e verdi, o da gol yaptı ama hakem, VAR yardımıyla bu golü iptal etti. G.Saray o maçı kazanamadı. Gelelim dün geceye... Maç 2-2... Fazla vakit yok. Cenk topu göğüs ve kolları ile kontrol ediyor, topu bir ara Erzurum kazanıyor, sonra Beşiktaşlı topu Ghezzal'e veriyor, o da sezonun en güzel gollerinden birini atıyor.