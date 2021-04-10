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Lider Beşiktaş seri peşinde!

’in 34. haftasında deplasmanında boy gösterecek olan Lider Beşiktaş, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 12:36
Lider Beşiktaş seri peşinde!
karşısında 3-0 kazanarak, 'nin puan kaybettiği, 'ın da bay geçtiği haftayı karlı kapatan lider Beşiktaş, deplasmanından da kayıpsız dönerek liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Fenerbahçe ve karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor önünde galip gelerek 2 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor karşısında da hata yapmayarak galibiyet serisine başlamanın hesapları içinde.

JOSEF CEZALI, ABOUBAKAR SAKAT
'de zor günler geçiren ve takımın başına tecrübeli teknik adam 'ı getiren BB Erzurumspor, 32 maçta topladığı 28 puanla tehlikeli hattın içinde yer alıyor. Lider Beşiktaş ile zor bir maça çıkacak olan ev sahibi ekipte ve Adolphe Teikeu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca , ve de cezalı olan isimler. Beşiktaş'ta ise Alanyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Aboubakar da kadroda yer almayan bir diğer isim. 2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. 3 lig maçında Beşiktaş 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon oynanan maçlarında, BB Erzurumspor iki maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen de mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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