Mandzukic boşa çıkıyor
Beşiktaş'ta transfer döneminde gündeme gelen Mandzukic, son anda Milan'ın devreye girmesiyle birlikte İtalyan ekibine transfer olmuştu. Sergen Yalçın da Hırvat golcüyü istediklerini dile getirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İtalyan basınının haberine göre Milan, Mandzukic ile yeni sözleşme imzalamayacak ve tecrübeli golcü sezon sonunda serbest kalacak. Menajerinin, kendisini isteyen takımların kapısını çalmaya başlayacağı ifade edildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50