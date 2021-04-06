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Gelen gideni arattı!

’ya yenilerek avantaj yitiren siyah-beyazlılarda, başta ve Ghezzal olmak üzere eksiklerin yokluğu hissedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Gelen gideni arattı!
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'ta mağlubiyetinin en önemli sebeplerinden birinin, eksik oyuncuların yerlerinin doldurulamaması olarak gösterildi. Sezonun en etkisiz performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, eksik oyuncularının yokluğunu fazlasıyla hissetti. Milli takımlara giden futbolculardan ve 'in sakatlanmasına, ve 'ın Covid-19'a yakalanması ve Ghezzal'ın da cezalı oluşunun eklenmesi siyah-beyazlıları olumsuz etkiledi.

sağ kanatta hazır olmadığı için Töre'yi oynatmadı ve Rosier'i öne çekerek sağ beke Necip'i koydu. Ancak Yalçın'ın bu planı tutmadı. ve olmayınca mecburen 'i santrfora, Kevin N'Koudou'yu da sol açığa koyan teknik direktör Sergen Yalçın, bu iki futbolcudan da istediği verimi alamadı. N'Koudou ve beklentileri yine boşa çıkartan eklenince, maçın bütün yükü - ve defans oyuncularına kaldı.

ABOUBAKAR YiNE YOK

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanyaspor maçında Aboubakar yine forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kamerunlu forvetin Erzurumspor maçını kaçırması da yüksek ihtimal olarak görünüyor. Bu arada Covid-19 karantinası bitecek olan Cenk Tosun ve Dorukhan, son testleri negatif çıkması halinde takıma dahil olacak. Sarı kart cezası biten Ghezzal da Alanyaspor maçında oynayabilecek. Bu üç futbolcunun dönmesi durumunda çarşamba akşamı santrforda Cenk, sol açıkta Larin ve sağ açıkta Ghezzal'ın oynaması bekleniyor.

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