Gelen gideni arattı!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mağlubiyetinin en önemli sebeplerinden birinin, eksik oyuncuların yerlerinin doldurulamaması olarak gösterildi. Sezonun en etkisiz performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, eksik oyuncularının yokluğunu fazlasıyla hissetti. Milli takımlara giden futbolculardan Aboubakar ve Hasic'in sakatlanmasına, Cenk ve Dorukhan'ın Covid-19'a yakalanması ve Ghezzal'ın da cezalı oluşunun eklenmesi siyah-beyazlıları olumsuz etkiledi.

Sergen Yalçın sağ kanatta hazır olmadığı için Töre'yi oynatmadı ve Rosier'i öne çekerek sağ beke Necip'i koydu. Ancak Yalçın'ın bu planı tutmadı. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun olmayınca mecburen Cyle Larin'i santrfora, Kevin N'Koudou'yu da sol açığa koyan teknik direktör Sergen Yalçın, bu iki futbolcudan da istediği verimi alamadı. N'Koudou ve beklentileri yine boşa çıkartan Ljajic eklenince, maçın bütün yükü Atiba-Josef ve defans oyuncularına kaldı.

ABOUBAKAR YiNE YOK

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanyaspor maçında Aboubakar yine forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kamerunlu forvetin Erzurumspor maçını kaçırması da yüksek ihtimal olarak görünüyor. Bu arada Covid-19 karantinası bitecek olan Cenk Tosun ve Dorukhan, son testleri negatif çıkması halinde takıma dahil olacak. Sarı kart cezası biten Ghezzal da Alanyaspor maçında oynayabilecek. Bu üç futbolcunun dönmesi durumunda çarşamba akşamı santrforda Cenk, sol açıkta Larin ve sağ açıkta Ghezzal'ın oynaması bekleniyor.