"Oyunumuzun karşılığı değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "1 puandan memnun musun derseniz, değilim. Oyunumuzun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Bitirebilirdik bu maçı. Pozisyonları çok cömertçe harcadık" dedi.



"ALTAY'I KUTLARIM"

"Büyük ve güçlü bir rakiple karşılaştık. Olur. Takım çok iyi oynadı. Golden sonra daha da iyiydik Çok fazla irdelememek lazım. 11 tane maçımız var. En yakın rakibimize 3 puanlık avantajımız var. Bunu böyle tutmaya ve artırmaya dikkat edeceğiz" sözleriyle devam eden Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay için de "Altay'ı tebrik etmek lazım kurtardıkları için" yorumunda bulundu.



"OYUNCULARI DA ANLAMAK LAZIM"

Sergen Yalçın, futbolcularının performansını da övdü. Zor, yoğun ve yorucu bir sezon geçirdiklerinin altını çizen siyahbeyazlı teknik adam, "Onları da anlamak lazım. Skor hariç oyundan, performanslardan memnunum. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var" ifadesini kullandı.



"BİRAZ DİNLENELİM"

Sergen Yalçın, lige verilecek milli arada dinlenme fırsatı bulacaklarını söyledi. Usta hoca "İdman yapacağız. Biraz da dinleneceğiz" dedi.