Beşiktaş, zorlu Başakşehir mücadelesinde 3 puanı 3 golle alırken zaferi getiren isim sambacısı Josef de Souza oldu. Tecrübeli futbolcu, 84. dakikada havadan gelen topu önce mükemmel bir şekilde kontrol etti. Ardından tam bir füze göndererek Kartal'ı 3. kez öne geçirip galibiyeti müjdeledi. Gol sonrası müthiş bir sevinç gösterisi ile hırsını gözler önüne serdi. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu sadece golüyle değil mücadelesiyle de büyük beğeni topladı.

Sahada basmadık yer bırakmayan, hem savunma hem hücumda elinden geleni yapan Josef, bu performansıyla tüm siyah-beyazlıları mest etti. Bu sezon ligde 22'nci kez forma giyen tecrübeli krampon, 2. kez de gol sevinci yaşadı. Josef de Souza bu sezonki ilk golünü yine çok önemli bir maz olan Galatasaray karşılaşmasında kaydetmişti. Usta orta saha, siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı mücadelede ilk golü atıp yine zaferin kilidini açan isim olmuştu.

'Zirveyi bırakmayacağız'

Zaferin mimarı Josef de Souza, karşılaşma sonrası müthiş bir aile ortamı yaşadıklarını dile getirdi. Tecrübeli orta saha, "Zorlu bir maçtı. Kazanmak için mücadele ettik, istediğimizi aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam edecek" diye konuştu. Sambacı, sezon sonuna kadar ellerinden geleni yapacakları sözünü vererek konuşmasını tamamladı.