Haberler Beşiktaş JoseF-16

JoseF-16

84’te sahneye çıkan sambacı, önce topu çok şık bir şekilde kontrol etti; ardından kalesine füzeyi gönderdi. Bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:57 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
JoseF-16

, zorlu mücadelesinde 3 puanı 3 golle alırken zaferi getiren isim sambacısı oldu. Tecrübeli futbolcu, 84. dakikada havadan gelen topu önce mükemmel bir şekilde kontrol etti. Ardından tam bir füze göndererek 'ı 3. kez öne geçirip galibiyeti müjdeledi. Gol sonrası müthiş bir sevinç gösterisi ile hırsını gözler önüne serdi. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu sadece golüyle değil mücadelesiyle de büyük beğeni topladı.

Sahada basmadık yer bırakmayan, hem savunma hem hücumda elinden geleni yapan Josef, bu performansıyla tüm siyah-beyazlıları mest etti. Bu sezon ligde 22'nci kez forma giyen tecrübeli krampon, 2. kez de gol sevinci yaşadı. Josef de Souza bu sezonki ilk golünü yine çok önemli bir maz olan karşılaşmasında kaydetmişti. Usta orta saha, siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı mücadelede ilk golü atıp yine zaferin kilidini açan isim olmuştu.

'Zirveyi bırakmayacağız'

Zaferin mimarı Josef de Souza, karşılaşma sonrası müthiş bir aile ortamı yaşadıklarını dile getirdi. Tecrübeli orta saha, "Zorlu bir maçtı. Kazanmak için mücadele ettik, istediğimizi aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam edecek" diye konuştu. Sambacı, sezon sonuna kadar ellerinden geleni yapacakları sözünü vererek konuşmasını tamamladı.

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