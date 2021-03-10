"AİLEME ŞÜKRAN DUYUYORUM"

"Güçlü bir aileden geliyorum. Karakterli ve yürekli bir aileden. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler ve ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler."

"TÜRKİYE'DE BAMBAŞKA"

"Portekiz ve Fransa'da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim."