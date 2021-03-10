Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vinçent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübün dergisine verdiği özel röportajda önce çocukluk yıllarına gitti.
Sonra küçük bir Avrupa turu yapıp Vodafone Park'a kondu ve duygularını anlattı. "Burası benim evim. Bu evi tanıyorum" diyen Aboubakar'ın açıklamalarından bazıları şöyle:
"OKUL MU, FUTBOL MU?"
"Okula gidiyordum ve bir seçim yapmam gerekiyordu. Okula mı gideceğim yoksa Coton Sport'un altyapısına mı devam edeceğim? Ailem de okulumu destekleyecek maddi güce sahip olmadığı için, Coton Sport'ta A takıma seçilmem futbolda devam etmemi kolaylaştırdı. Ben de böylece profesyonel futbola başlamış oldum."