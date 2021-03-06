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Son dakika haberi: : Bu fırsatı tepmeyelim

, Süper Lig'in 29. hafta maçında ile ikarşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede “Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 lig maçımızı ’da oynayacağız, fire vermezsek işimiz kolaylaşır. Kesinlikle rehavete kapılmamalıyız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:42 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:39
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın: Bu fırsatı tepmeyelim

maçından 1-0'lık galibiyetle dönen , bugün evinde 'yı konuk edecek.

'ın ardından averajla ikinci sırada olan ve üçüncü ile arasında iki puan fark bulunan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta "Nisan final ayı olur" diyen teknik direktör , Gaziantep FK maçı öncesi talebeleriyle görüştü. Deneyimli hocanın bu görüşmede "Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 maçta dışına çıkmayacağız. Bu seriyi kayıpsız geçersek, zirvedeki yerimizi kuvvetlendiririz. Ancak kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. İşi çok sıkı tutmamız gerekiyor" dediği öğrenildi. ()

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