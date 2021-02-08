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Takımlar epilepsi için baktılar!

ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Takımlar epilepsi için baktılar!
ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti. Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıkan siyah-beyazlı ve yeşil-beyazlı futbolcular, 'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek oldular. İki takım futbolcuları epilepsinin global rengi olan mor gözlükler takarak sahaya çıktı. 2 takım futbolcuları 'nı bu gözlüklerle söyledi. Bu hareket sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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