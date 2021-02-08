Takımlar epilepsi için baktılar!

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:45Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti. Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıkan siyah-beyazlı ve yeşil-beyazlı futbolcular, Epilepsi İle Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek oldular. İki takım futbolcuları epilepsinin global rengi olan mor gözlükler takarak sahaya çıktı. 2 takım futbolcuları İstiklal Marşı'nı bu gözlüklerle söyledi. Bu hareket sosyal medyada büyük beğeni aldı.