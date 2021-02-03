Beşiktaş yara saracak! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Antalyaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ligin ilk yarısını zirvede tamamladıktan sonra ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a yenilen ve liderliği kaybeden Kara Kartal, deplasmandan üç puanla dönerek hem yeni seriye başlamak hem de zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

4 EKSİKLE GİTTİLER

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 4 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle kadroda yer alamazken, İngiltere'den geldikten sonra karantina süreci başlayan yeni transfer Cenk Tosun ile Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Dorukhan da kadroda olmayan diğer isimler. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın uzun süredir formasından uzak kalan Adem Ljajic'i bugünkü maçta ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Omar Imeri, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

YÖNETİM TAKİPTE

Beşiktaşlı yöneticiler, Antalya maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar da takımla beraber Antalya'ya gitti.

COŞKULU KARŞILAMA

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile saat 19.00'da oynayacağı maç için dün özel uçakla kente geldi. Antalya Havalimanı'nda taraftarın yoğun ilgi gösterdiği siyah beyazlılar, tezahüratla karşılandı. Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek hediye etti.

15

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, 24 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrılırken, 3 kez yenildi, 6 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Akdeniz ekibinin filelerini 56 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.

50

Beşiktaş'la Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.