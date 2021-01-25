Muhteşem Kartal

Beşiktaş, Göztepe’yi yenip yükselişini sürdürdü. Ligde son 9 maçın 8’ini kazanıp 25 puanı hanesine yazdırdı
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:10Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Ve Beşiktaş yoluna doludizgin devam ediyor... Ligde müthiş bir fırtına estiren siyah- beyazlı takım son olarak dün de Göztepe'yi 2-1 yendi. 39'da Tripic'in golüyle geriye düşen Kartal, ilk yarıdaki beraberlik çabalarından sonuç alamadı. Teknik direkör Sergen Yalçın, ikinci yarıya Mensah- Ljajic değişikliğiyle başladı. Bu da hemen meyvesini verdi. Sırp futbolcu 48'de attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra Kartal esmeye başladı. GÖZTEPE kalesini ablukaya alan siyah-beyazlı takım, 77. dakikada amacına ulaştı. Kartal'ın süper forveti Aboubakar golcülüğünü konuşturup nefis bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü attı. Beşiktaş böylece ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son 9 maçın 8'ini kazanıp 1'inde berabere kalarak hanesine 25 puan yazdırdı. Taraftarlarını coşturdu...
Beşiktaş bu sezonun pas rekorunu da kırdı. Siyah-beyazlı takım, Karagümrük maçındaki isabetli pas rekorunu geliştirdi. Göztepe sınavında 654 isabetli pas yapan Kartallar, maşallah dedirtti.