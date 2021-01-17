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'a kötü haber! Mandzukic 'la anlaşmaya vardı

İtalyan basınından gelen son dakika haberine göre 'ın da transfer listesinde bulunan , 'la hazirana kadar anlaşma sağladı. Hırvat golcü, 1.5 milyon euro artı bonus kazanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 14:19
Beşiktaş'a kötü haber! Mandzukic Milan'la anlaşmaya vardı

'ın ilgilendiği Hırvat golcü 'ten, siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, İtalya Serie A takımlarından 'la anlaşmaya vardı.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Milan, Mandzukic ile haziran ayına kadar anlaşma sağladı. Hırvat futbolcunun 1.5 milyon euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş da dahil birçok kulübün teklifini Milan'da forma giymek istediği için geri çeviren Mandzukic'in, 48 saat içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı bildirildi.

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