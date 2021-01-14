Kupa Kartal'ı!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:44Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Süper Lig lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Siyah-beyazlılar, iki hafta önce lig maçında yine Vodafone Park'ta konuk ettiği ve 6-0 gibi farklı skorla mağlup ettiği Çaykur Rizespor'u dün akşam kupada da 1-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bazı oyuncularını dinlendirdiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki takım da ilk 45 dakikada fileleri havalandırmayı başaramadı.
GOL MAKİNESİ GİRDİ
İkinci yarıda siyah-beyazlılar oyuna daha fazla ağırlığını koymaya başladı. Aboubakar, yerini takımın en skorer ismi olan Larin'e bıraktı. Kanadalı oyuncunun ardından Josef de Souza ve Güven Yalçın'ın da oyuna dahil olmasıyla Beşiktaş üt üste pozisyonlar bulmaya başladı. Beklenen gol 85'te geldi. Oğuzhan'ın kullandığı köye atışında ön direkteki Necip Uysal topu aşırdı. Arka direkte topla buluşan Larin, siyah-beyazlılara turu getiren golü filelere yolladı. Beşiktaş, pazar günü saat 19.00'da evinde G.Saray'ı konuk edecek.