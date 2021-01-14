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Kupa Kartal'ı!

Siyah-beyazlılar, son 16 turunda ekibini skorer forveti ’in golüyde devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:44 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Kupa Kartal'ı!
lideri , 'nda da şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Siyah-beyazlılar, iki hafta önce lig maçında yine 'ta konuk ettiği ve 6-0 gibi farklı skorla mağlup ettiği 'u dün akşam kupada da 1-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik direktör 'ın bazı oyuncularını dinlendirdiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki takım da ilk 45 dakikada fileleri havalandırmayı başaramadı.

GOL MAKİNESİ GİRDİ

İkinci yarıda siyah-beyazlılar oyuna daha fazla ağırlığını koymaya başladı. Aboubakar, yerini takımın en skorer ismi olan 'e bıraktı. Kanadalı oyuncunun ardından ve 'ın da oyuna dahil olmasıyla Beşiktaş üt üste pozisyonlar bulmaya başladı. Beklenen gol 85'te geldi. 'ın kullandığı köye atışında ön direkteki topu aşırdı. Arka direkte topla buluşan Larin, siyah-beyazlılara turu getiren golü filelere yolladı. Beşiktaş, pazar günü saat 19.00'da evinde 'ı konuk edecek.
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