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Beşiktaşlı takımla çalışmalara başladı

’in 17. haftasında Ç.’u konuk edecek zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan 'de çalışmalara başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:29
Beşiktaşlı Gökhan Töre takımla çalışmalara başladı

'in 17. haftasında Ç.'u konuk edecek , sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan takımla çalıştı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan maçında forma giyen oyuncuları rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Diğer futbolcular ise; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla antrenmana başladı. , 5'e 2, oyun ve çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Öte yandan 25 Kasım 2020'de yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Gökhan Töre, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

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