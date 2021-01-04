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'ta stopere yeni aday! Caulker...

'de ilk yarıda sona gelinirken, ara transfer döneminin başlamasına da sayılı günler kaldı. Transfer temaslarını artıran siyah-beyazlılarda da teknik direktör savunmaya takviye istedi. yönetimi de ’nın stoperi Caulker için düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 00:56
Beşiktaş'ta stopere yeni aday! Caulker...

'de şampiyonluk mücadelesi veren , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim 'un İngiliz stoperi 'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı. 29 yaşındaki Caulker'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu arada gelen son bilgilere göre İngiliz stoperi 'nin de istediği ifade ediliyor. (Takvim)

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