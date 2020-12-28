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Beşiktaşlı 'den sözleşme resti!

'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan için 'nin devreye girdiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcunun sözleşmesi bitmeden imza attırmanın peşinde. İşte Beşiktaş - Dorukhan Toköz görüşmesindeki son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:14 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 01:40
Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan, 'dan söz aldı ve bu yüzden imza atmıyor.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

Yıldız oyuncunun yeni sözleşmede yıllık 1.5 milyon euro'da direttiği ve bu yüzden siyah-beyazlılarla sözleşmesini uzatmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

'ta ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek
oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

Dorukhan'ın henüz 'a imza atmamasının nedeni eski Başkan 'dan aldığı söz. Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

Dorukhan'ın 1.5 milyon euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Başkanı Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den sözleşme resti!

Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona
erecek 'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor. (Takvim)

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