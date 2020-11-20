Haberler Beşiktaş Jack Wilshere Beşiktaş'a transfer oluyor! İşte tarihi

'a oluyor! İşte tarihi

'ta son dakika haberi... Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılara dair flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre bir dönem Arsenal ve İngiltere Milli Takım'ında forma giyen yıldız orta saha oyuncusu , Beşiktaş yolunda! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:25 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:28
Jack Wilshere Beşiktaş'a transfer oluyor! İşte tarihi

Ara sezonu için çalışmalarına devam eden 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Onsideview.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde 'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.

YA GERRARD YA BEŞİKTAŞ
Öte yandan şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade dildi.

Bunula beraber Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi. Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.

WEST HAM'DAN AYRILDI
Kariyerine Luton altyapısında başlayan ve buradan Arsenal altyapısına transfer olan Wilshere, 2009-10 sezonunda Bolton, 2016-17 sezonunda Bournemouth'a kiralanmıştı. Öte yandan son olarak West Ham United'da oynayan yıldız orta saha oyuncusu buradan da ayrıldı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

BİZE ULAŞIN