Haberler Beşiktaş Beşiktaş Dusko Tosic kararını verdi

kararını verdi

Bir dönem 'ta forma giyen için menajerinden heyecanlandıran açıklama gelmişti. Tosic'in Beşiktaş'a yeniden dönmek istediğini duyurmuştu. Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları ise tecrübeli futbolcunun gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 09:07
Beşiktaş Dusko Tosic kararını verdi

formasıyla 2015-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen , etkili performansının ardından 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ligi ekiplerinden Guangzhou RF'e olmuştu.

Beşiktaş'taki döneminde etkili performansına ek olarak saha içindeki hırsı ve görev aşkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp savunmacı, başarıyla geçen 3 yıllık Çin macerasını tamamlamak üzere...

Kulübüyle yaptığı anlaşma çerçevesinde 3 sezonda 10 milyon Euro'luk gelir elde eden tecrübeli futbolcu, ocak ayında bitecek kontratını uzatmama kararı aldı.

Tosic yeni sözleşme önerilmesine rağmen kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği açıklanmıştı.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Takvim'in haberine göre; Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Tosic'in geri döneceği haberleriyle ilgili olarak, "Tosic için bir girişimimiz olmadı. Şu anda sadece kritik maçlara odaklandık. Transfer gündemimizde yok" dedi.

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