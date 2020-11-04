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FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 8. haftasında FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK 'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:02 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:05
Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanın tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

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