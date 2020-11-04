Haberler Beşiktaş Son dakika | Beşiktaş'a 3 müjde birden! Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner geri dönüyor

Son dakika | 'a 3 müjde birden! , ve geri dönüyor

'de 2 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan 'ta gözler FK maçına çevrilirken, sakat isimlerden gelen güzel haberler takımın moralini iyice yükseltti. Siyah-beyazlılarda ve 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlarken, 'nin de zorlu maça kadar hazır olacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:24
Son dakika | Beşiktaş'a 3 müjde birden! Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner geri dönüyor

'in 8. haftasında FK ile karşılaşacak 'ta sakat isimlerin iyileşmesi yüzleri güldürdü. Ligde çıktığı son 2 maçını kazanan siyah-beyazlılarda, , ve 'nin Gaziantep maçına kadar hazır olacakları kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Hasic ile Atakan 2 haftanın ardından takımla çalışmalara başlarken, Gökhan Töre'nin de Gaziantep maçına hazır olacağı belirtildi.

Öte yandan maçında hafif bir sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün de ciddi bir sorununun olmadığı ve Gaziantep mücadelesinde teknik direktör 'dan forma beklediği ifade edildi. PAOK karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou'nun da yine kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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