Son dakika | Beşiktaş'a 3 müjde birden! Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner geri dönüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakat isimlerin iyileşmesi yüzleri güldürdü. Ligde çıktığı son 2 maçını kazanan siyah-beyazlılarda, Ajdin Hasic, Atakan Üner ve Gökhan Töre'nin Gaziantep maçına kadar hazır olacakları kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Hasic ile Atakan 2 haftanın ardından takımla çalışmalara başlarken, Gökhan Töre'nin de Gaziantep maçına hazır olacağı belirtildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün de ciddi bir sorununun olmadığı ve Gaziantep mücadelesinde teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma beklediği ifade edildi. PAOK karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou'nun da yine kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

