Beşiktaş'ta hedef yeniden Kalinic!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aboubakar için ‘Sağlam raporu’ isteyen siyah-beyazlılar, rotasını Atletico Madrid’in forveti Kalinic’e çevirdi. Hırvat golcü bonservisini alabilirse imza için gelecek.
Aboubakar için 'Sağlam raporu' isteyen siyah-beyazlılar, rotasını A. Madrid'in forveti Kalinic'e çevirdi. Hırvat golcü bonservisini alabilirse imza için gelecek.
Beşiktaş'ta tüm gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın'ın ismini resmen dile getirdiği Aboubakar için 'Sağlam raporu' şartı koşan Kara Kartal, rotasını yeniden Nikola Kalinic'e çevirdi. Kulübü Atletico Madrid ile 1 senelik daha sözleşmese bulunan 32 yaşındaki forvet için İspanyol ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, rakamı 2.5 milyon Euro'dan daha aşağıya indiremezken, Hırvat oyuncuyla görüşerek "Bonservisini alabilirsen, bu işi hemen bitiririz" teklifini yaptı.
İKİ FARKLI YOL VAR
Tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'a "Bana 1 hafta süre verin, kulübümle görüşeyim" yanıtını verdiği ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği santrfor adayları arasında ilk isim Kalinic olurken, yönetimin de oyuncunun senelik ücreti konusunda takım dengelerin bozmadan bir ayarlama formülü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş, Kalinic'e senelik 2 milyon Euro önerirken, bonservis sorunu çözülmezse kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
ÜÇ GOLCÜ BEKLEMEDE
Siyah-beyazlılar, santrfor listesindeki adaylardan Aboubakar'ın 'temiz' kağıdını bekliyor. Bir diğer aday Ze Luis için Porto, 2.5 milyon Euro kiralama 7.5 milyon Euro kesin satın alma bedelinde ısrar edince, görüşmeler şimdilik durdu. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Papiss Cisse ise 1.5 milyon Euro'da diretince transferde bir ilerleme kaydedilmedi.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta hedef yeniden Kalinic! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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