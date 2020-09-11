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11 Eylül 2020, Cuma
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İspanyollar açıkladı! ve ...

İspanyollar açıkladı! Beşiktaş ve Diego Costa...

Son dakika haberleri... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde de atağa kalkmış durumda. Siyah-beyazlılar için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar.

için basınında dev bir iddia yer aldı. Todofichajes'te yer alan bilgilere göre siyah- beyazlılar, dünyaca ünlü golcü futbolcu 'ya kanca attı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.

PEREIRA'YA TEKLİF
Beşiktaş'ın 22 milyon Euro'luk sağ bek Ricardo Pereira'ya kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Leicester'in 24 milyon euro'ya Atalanta'dan Castagne'yi etmesinden sonra siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle temas kurarak Portekizli sağ bek için kiralama teklifi yaptığı iddiası gündeme geldi.

DERBİNİN 11'İNİ HALEN BULAMADI
Beşiktaş'ta derbi öncesi kadro çıkmazı yaşanıyor. Teknik direktör , D. Kiev'de sağ bek oynayan Vida'yı sağ bekte denerken, stoperde Welington ile Montero'yu oynattı. Atiba, Oğuzhan ve Mensah orta sahada yer aldı. Hasic ve Lens'i kanatlarda kullanan başarılı teknik adam forvette ise Güven ile Umut Nayir arasında gidip geliyor.

  1. 11.9.2020
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