İspanyollar açıkladı! Beşiktaş ve Diego Costa...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde de atağa kalkmış durumda. Siyah-beyazlılar için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar.
Beşiktaş için İspanyol basınında dev bir iddia yer aldı. Todofichajes'te yer alan bilgilere göre siyah- beyazlılar, dünyaca ünlü golcü futbolcu Diego Costa'ya kanca attı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atletico Madrid de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.
PEREIRA'YA TEKLİF
Beşiktaş'ın 22 milyon Euro'luk sağ bek Ricardo Pereira'ya kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Leicester'in 24 milyon euro'ya Atalanta'dan Castagne'yi transfer etmesinden sonra siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle temas kurarak Portekizli sağ bek için kiralama teklifi yaptığı iddiası gündeme geldi.
DERBİNİN 11'İNİ HALEN BULAMADI
Beşiktaş'ta derbi öncesi kadro çıkmazı yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, D. Kiev'de sağ bek oynayan Vida'yı sağ bekte denerken, stoperde Welington ile Montero'yu oynattı. Atiba, Oğuzhan ve Mensah orta sahada yer aldı. Hasic ve Lens'i kanatlarda kullanan başarılı teknik adam forvette ise Güven ile Umut Nayir arasında gidip geliyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanyollar açıkladı! Beşiktaş ve Diego Costa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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