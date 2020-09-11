İspanyollar açıkladı! Beşiktaş ve Diego Costa...

Beşiktaş için İspanyol basınında dev bir iddia yer aldı. Todofichajes'te yer alan bilgilere göre siyah- beyazlılar, dünyaca ünlü golcü futbolcu Diego Costa'ya kanca attı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atletico Madrid de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.

PEREIRA'YA TEKLİF

Beşiktaş'ın 22 milyon Euro'luk sağ bek Ricardo Pereira'ya kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Leicester'in 24 milyon euro'ya Atalanta'dan Castagne'yi transfer etmesinden sonra siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle temas kurarak Portekizli sağ bek için kiralama teklifi yaptığı iddiası gündeme geldi.

DERBİNİN 11'İNİ HALEN BULAMADI

Beşiktaş'ta derbi öncesi kadro çıkmazı yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, D. Kiev'de sağ bek oynayan Vida'yı sağ bekte denerken, stoperde Welington ile Montero'yu oynattı. Atiba, Oğuzhan ve Mensah orta sahada yer aldı. Hasic ve Lens'i kanatlarda kullanan başarılı teknik adam forvette ise Güven ile Umut Nayir arasında gidip geliyor.