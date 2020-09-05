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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Vida'ya kancası

Vida'ya Parma kancası

'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gözden çıkarılan ’ya ’nın talip olduğu iddia edildi.

'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gözden çıkarılan 'ya 'nın talip olduğu iddia edildi. Çizme basınındaki habere göre Vida'nın yeni adresinin Parma olabileceği ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı.
  1. 5.9.2020
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