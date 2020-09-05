N’Koudou’dan sert paylaşım
Fransız oyuncu, “İnsanlar boktan konuşuyor” paylaşımını yaptı Kısa süre içerisinde fazlasıyla tepki alınca silmek zorunda kaldı.
Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, kendisini eleştiren haberlere instagram'dan yanıt verdi. N'Koudou paylaştığı videoda, "İnsanlar b.ktan konuştuğunda beni mutsuz görmek için daha fazlasına ihtiyacın var aptal" ifadelerini kullandı. Bir süre önce N'Koudou hakkında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, " N'Koudou sakatlandı. Bu çocuğun bonservisinin yüzde 50'si 4.5 milyon euroya alınmış. Bu çocuğumuz ayda bir çıkıp maç oynuyor ve sakatlanıyor, biz ne yapalım" diyerek serzenişte bulunmuştu.
Yaptığı paylaşımın ardından taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan N'Koudou, paylaşımı silerek yeni bir paylaşım yaptı: "Yazdıklarım kesinlikle Beşiktaş ailemiz içerisine bir gönderme değil. Tepkim, bizi dışarıdan yıpratmak isteyenlere. Taraftarımızın ve yönetimin üzülebileceği ihtimalini düşünerek paylaşımı kaldırıyorum."
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
N’Koudou’dan sert paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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