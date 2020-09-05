Rota belirleniyor

Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan Papiss Cisse ile yapılan görüşmeler ise "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak. Öte yandan Kalinic için Atletico Madrid'e, Ze Luis için de Porto kulübüne resmi tekliflerini yapan Kara Kartallar, gelecek yanıtlara göre santrfordaki rotasını belirleyecek.