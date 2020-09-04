Beşiktaş'a transferde kötü haber! Gökhan Akkan... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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'a transferde kötü haber! ...

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Gökhan Akkan...

çalışmalarına devam eden 'ta gözler kaleci takviyesine çevrildi. Yeni sezonda kaleyi tecrübeli bir yerli isme emanet etmek isteyen siyah-beyazlılar, Rizespor'un milli file bekçisi 'la prensip anlaşmasına varırken, kuübünden transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından genç kaleci Ersin Detanoğlu ile yola devam eden , teknik direktör 'ın 'tecrübeli bir yerli kaleci' ısrarı sonrasında rotayı 'un kalecisi 'a çevirmişti.

Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan milli file bekçisiyle prensip anlaşmasına varırken, kulübüyle ise görüşmeler sürüyor.

Yeni transferlerin imza töreninde açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan , Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini doğruladı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen yıldız kaleciyle bir yıl daha yola devam etmek istediklerini belirten Kartal şu ifadeleri kullandı:

"SENEYE GİTMESİ DAHA MANTIKLI"
"Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı."

  1. 04.09.2020
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