Beşiktaş'a transferde kötü haber! Gökhan Akkan...

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından genç kaleci Ersin Detanoğlu ile yola devam eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'tecrübeli bir yerli kaleci' ısrarı sonrasında rotayı Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a çevirmişti.

Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan milli file bekçisiyle prensip anlaşmasına varırken, Karadeniz kulübüyle ise görüşmeler sürüyor.

Yeni transferlerin imza töreninde açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini doğruladı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen yıldız kaleciyle bir yıl daha yola devam etmek istediklerini belirten Kartal şu ifadeleri kullandı:

"SENEYE GİTMESİ DAHA MANTIKLI"

"Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı."