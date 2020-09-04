Beşiktaş'a transferde kötü haber! Gökhan Akkan...
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler kaleci takviyesine çevrildi. Yeni sezonda kaleyi tecrübeli bir yerli isme emanet etmek isteyen siyah-beyazlılar, Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan'la prensip anlaşmasına varırken, Karadeniz kuübünden transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından genç kaleci Ersin Detanoğlu ile yola devam eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'tecrübeli bir yerli kaleci' ısrarı sonrasında rotayı Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a çevirmişti.
Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan milli file bekçisiyle prensip anlaşmasına varırken, Karadeniz kulübüyle ise görüşmeler sürüyor.
Yeni transferlerin imza töreninde açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini doğruladı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen yıldız kaleciyle bir yıl daha yola devam etmek istediklerini belirten Kartal şu ifadeleri kullandı:
"SENEYE GİTMESİ DAHA MANTIKLI"
"Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı."
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Gökhan Akkan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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