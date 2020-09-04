Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tın Papiss Cisse teklifi ortaya çıktı!
Son dakika transfer haberi: Santrfor mevkisi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Papiss Cisse teklifi ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kurmayların Deneyimli golcüye 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor mevkisinde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'ta 4 isim öne çıkmış durumda. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic ve Aboubakar transferi için girişimlerine devam ederken, Papiss Cisse ile dirsek temasını koruyor.
Alanyaspor'a veda eden Senegalli futbolcu ile görüşen ve sözleşme şartları konusunda uzlaşma sağlamaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındak futbolcuya 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.
ANDERLECHT OLMAZSA BEŞİKTAŞ!
Manchester'da yaşayan ailesine yakın olmak istemesinden dolayı Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tın Papiss Cisse teklifi ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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