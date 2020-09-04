Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tın Papiss Cisse teklifi ortaya çıktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika haberi: 'tın teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tın Papiss Cisse teklifi ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Santrfor mevkisi için çalışmalarını sürdüren 'ın teklifi ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kurmayların Deneyimli golcüye 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor mevkisinde ince eleyip sık dokuyan 'ta 4 isim öne çıkmış durumda. çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic ve Aboubakar transferi için girişimlerine devam ederken, ile dirsek temasını koruyor.

'a veda eden Senegalli futbolcu ile görüşen ve sözleşme şartları konusunda uzlaşma sağlamaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındak futbolcuya 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

ANDERLECHT OLMAZSA BEŞİKTAŞ!
Manchester'da yaşayan ailesine yakın olmak istemesinden dolayı Ligi takımlarından Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak.

  1. 04.09.2020
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