Beşiktaş Victor Ruiz için Real Betis'ten 2 milyon Euro tazminat istiyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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için 'ten 2 milyon Euro tazminat istiyor!

Beşiktaş Victor Ruiz için Real Betis'ten 2 milyon Euro tazminat istiyor!

'la olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden İspanyol savunma oyuncusu , ülkesine dönerek 'le sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulübün, Betis'ten 2 milyon Euro tazminat talep ettiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ta geçtiğimiz aylarsa sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan 'in yeni takımı belli oldu. İspanyol defans oyuncusu, 'le 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol basını ise transferle ilgili flaş bir haber paylaştı. Siyah-beyazlı takımın, kontratını alacaklarını gerekçe göstererek fesheden oyuncu için Real Betis'ten 2 milyon Euro tazminat talep ettiği aktarıldı. Beşiktaş'ın bu feshi haksız bulduğu ifade edilirken, Ruiz'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

"NE KADAR ERKEN ÇÖZÜLÜRSE O KADAR İYİ"

Tecrübeli oyuncu, basın toplantısında Beşiktaş ile yaşadığı sorun üzerine, "Bu hala çözülmeyi bekleyen bir sorun. Her şey benim avukatlarımın elinde. Süreci büyük bir şeffaflıkla ve yasal olarak yürütüyorlar. Umuyorum ki bu durum yakın zamanda sona erer. Ne kadar erken çözülürse o kadar iyi" şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere Victor Ruiz, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den olmuş, derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Mart, nisan ve mayıs ayı alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek kulübe ihtarname çeken ve yönetimin indirim talebini reddeden Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırmış ve konuyu 'ya taşımıştı.

  1. 04.09.2020
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