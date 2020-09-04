Beşiktaş Victor Ruiz için Real Betis'ten 2 milyon Euro tazminat istiyor!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarsa sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu. İspanyol defans oyuncusu, Real Betis'le 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol basını ise transferle ilgili flaş bir haber paylaştı. Siyah-beyazlı takımın, kontratını alacaklarını gerekçe göstererek fesheden oyuncu için Real Betis'ten 2 milyon Euro tazminat talep ettiği aktarıldı. Beşiktaş'ın bu feshi haksız bulduğu ifade edilirken, Ruiz'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

"NE KADAR ERKEN ÇÖZÜLÜRSE O KADAR İYİ"

Tecrübeli oyuncu, basın toplantısında Beşiktaş ile yaşadığı sorun üzerine, "Bu hala çözülmeyi bekleyen bir sorun. Her şey benim avukatlarımın elinde. Süreci büyük bir şeffaflıkla ve yasal olarak yürütüyorlar. Umuyorum ki bu durum yakın zamanda sona erer. Ne kadar erken çözülürse o kadar iyi" şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere Victor Ruiz, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer olmuş, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Mart, nisan ve mayıs ayı alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek kulübe ihtarname çeken ve yönetimin indirim talebini reddeden Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırmış ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.