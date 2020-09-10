İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Galeri İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

Yeni sezonun başlamasına saatler kala Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, belirlediği adaylarla görüşmelerini sıklaştırırken yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

10 Eylül 2020 Perşembe 08:01 Güncelleme: 10.09.2020 08:37
İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş golcü transferinde hedefe bir adım daha yaklaşıyor...

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İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim listenin en başında yer alan Nikola Kalinic'in transferinde dev bir adım attı. İşte detaylar...

İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

Yıldız futbolcuyu isteyen Fenerbahçe'nin aradan çekilmesiyle meydan Beşiktaş'a kaldı.

İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

ANLAŞMA SAĞLANDI

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaşlı yöneticiler, Kalinic ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.

İki taraf da anlaştı! Yıldız futbolcu Beşiktaş yolunda

Hırvat futbolcuya verilecek rakam açıklanmamasına rağmen iki tarafın el sıkıştığı gelen bilgiler arasında.

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