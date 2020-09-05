Beşiktaşlı Atakan Üner: Golle başlamak benim için gurur verici

Beşiktaş'ın yeni genç yeteneği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadığı Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş kariyerine golle başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Üner, "Antrenmanlara başlayalı 1 hafta oldu fakat takım içinde abi-kardeş ortamı çok güzel. Hemen uyum sağladım. Beşiktaş'ta ilk golümü attım. Çok gurur verici.

"OĞUZHAN AĞABEYİN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

Attığı golde şık bir asiste imza atan Oğuzhan Özyakup'a da övgüler yağdıran Atakan, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Oğuzhan ağabey bu pasları sık sık atıyor. OĞuzhan ağabeyin kalitesini tartışmaya gerek yok" ifadesini kullandı.