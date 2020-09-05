Beşiktaşlı Atakan Üner: Golle başlamak benim için gurur verici - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş "Benim için gurur verici"

Beşiktaşlı : Golle başlamak benim için gurur verici

Beşiktaşlı Atakan Üner: Golle başlamak benim için gurur verici

'ın yeni transferi , siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta filelerini havalandırıp dikkatleri üzerine çekmişti. Karşılaşmanın ardından duygulaını dile getiren 21 yaşındaki hücum oyuncusu, "Beşiktaş'ta ilk golümü attım. Çok gurur verici" dedi.

'ın yeni genç yeteneği , siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadığı maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş kariyerine golle başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Üner, "Antrenmanlara başlayalı 1 hafta oldu fakat takım içinde abi-kardeş ortamı çok güzel. Hemen uyum sağladım. Beşiktaş'ta ilk golümü attım. Çok gurur verici.

"OĞUZHAN AĞABEYİN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"
Attığı golde şık bir asiste imza atan 'a da övgüler yağdıran Atakan, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Oğuzhan ağabey bu pasları sık sık atıyor. OĞuzhan ağabeyin kalitesini tartışmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

  1. 05.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Atakan Üner: Golle başlamak benim için gurur verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA