Beşiktaşlı Atakan Üner: Golle başlamak benim için gurur verici
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta Antalyaspor filelerini havalandırıp dikkatleri üzerine çekmişti. Karşılaşmanın ardından duygulaını dile getiren 21 yaşındaki hücum oyuncusu, "Beşiktaş'ta ilk golümü attım. Çok gurur verici" dedi.
Beşiktaş'ın yeni genç yeteneği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadığı Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş kariyerine golle başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Üner, "Antrenmanlara başlayalı 1 hafta oldu fakat takım içinde abi-kardeş ortamı çok güzel. Hemen uyum sağladım. Beşiktaş'ta ilk golümü attım. Çok gurur verici.
"OĞUZHAN AĞABEYİN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"
Attığı golde şık bir asiste imza atan Oğuzhan Özyakup'a da övgüler yağdıran Atakan, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Oğuzhan ağabey bu pasları sık sık atıyor. OĞuzhan ağabeyin kalitesini tartışmaya gerek yok" ifadesini kullandı.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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