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04 Eylül 2020, Cuma
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3-0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş 3-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

ve of Legends turnuvasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvayı 3. olarak tamamladı.

Sezon öncesi hazırlık döneminde of Legends turnuvası düzenlendi. , , ve 'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye , Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Antalyaspor ile sahadasında üçüncülük mücadelesine çıkan Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etmeyi başararak 3. oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Atakan Üner, Bernard Mensah ve İlkay İşler kaydetti.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

ANTALYASPOR: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 23:10
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