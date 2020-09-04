Beşiktaş 3-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Antalyaspor ile sahadasında üçüncülük mücadelesine çıkan Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etmeyi başararak 3. oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Atakan Üner, Bernard Mensah ve İlkay İşler kaydetti.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

ANTALYASPOR: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel