Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı... İspanya'ya imza atıyor!
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılardan kısa süre önce sözleşmesini feshederek ayrılan Victor Ruiz için İspanyol basını önemli bir habere imza attı. Buna göre yıldız savunmacının yeni rotası La Liga olabilir! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın Villareal'den transfer ettiği ve kısa süre önce yollarını ayırdığı Victor Ruiz'e talip çıktı.
Buna göre La Liga ekibi Real Betis'in başkanı Antonia Cordon'un, yıldız savunmacıyı istediği ifade edildi.
Marca'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferi istediği ve kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.
Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.
- 30.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı... İspanya'ya imza atıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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