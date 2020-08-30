Son dakika: Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı... Real Betis'e imza atıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'tan olaylı ayrılmıştı... İspanya'ya imza atıyor!

Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı... İspanya'ya imza atıyor!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılardan kısa süre önce sözleşmesini feshederek ayrılan için İspanyol basını önemli bir habere imza attı. Buna göre yıldız savunmacının yeni rotası La Liga olabilir! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın Villareal'den ettiği ve kısa süre önce yollarını ayırdığı 'e talip çıktı.

Buna göre La Liga ekibi 'in başkanı Antonia Cordon'un, yıldız savunmacıyı istediği ifade edildi.

Marca'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferi istediği ve kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.

  1. 30.08.2020
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