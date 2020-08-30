Beşiktaş bombayı patlatıyor! Nikola Kalinic imzaya yakın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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bombayı patlatıyor! imzaya yakın

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Nikola Kalinic imzaya yakın

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , Hırvat forvet ile el sıkıştı. Kulübü 'le kalan son pürüzlerin giderilmesi durumunda 32 yaşındaki futbolcu 'a gelecek.

'ın santrfor için bir numaralı hedefi olan artık son düzlükte. 32 yaşındaki golcü futbolcuyla maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon 'luk sözleşme üzerinde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yönetim, ile bonservis pazarlığından rakamı ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı.

Sabah'ın haberine göre; İspanyollar'ın bir yıl daha sözleşmesi kalan Kalinic için istediği 4 milyon Euro bonservis bedeli, yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya kadar indirildi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin Atletico Madrid'e yaptığı teklif 1.5 milyon Euro oldu. Rakamı kendi istediği çizgiye çekmeye çalışan Beşiktaş, uzun zamandır uğraş verdiği transferi noktalamak üzere. Şayet İspanyol ekibi ile anlaşma sağlanırsa Nikola Kalinic ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden son görüşme yapılacak ve Hırvat futbolcu 'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak.

  1. 30.08.2020
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