Beşiktaş bombayı patlatıyor! Nikola Kalinic imzaya yakın

Beşiktaş'ın santrfor için bir numaralı hedefi olan Nikola Kalinic artık son düzlükte. 32 yaşındaki golcü futbolcuyla maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro'luk sözleşme üzerinde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığından rakamı ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı.

Sabah'ın haberine göre; İspanyollar'ın bir yıl daha sözleşmesi kalan Kalinic için istediği 4 milyon Euro bonservis bedeli, yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya kadar indirildi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin Atletico Madrid'e yaptığı teklif 1.5 milyon Euro oldu. Rakamı kendi istediği çizgiye çekmeye çalışan Beşiktaş, uzun zamandır uğraş verdiği transferi noktalamak üzere. Şayet İspanyol ekibi ile anlaşma sağlanırsa Nikola Kalinic ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden son görüşme yapılacak ve Hırvat futbolcu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak.