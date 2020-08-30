Beşiktaş bombayı patlatıyor! Nikola Kalinic imzaya yakın
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Hırvat forvet Nikola Kalinic ile el sıkıştı. Kulübü Atletico Madrid'le kalan son pürüzlerin giderilmesi durumunda 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş'ın santrfor için bir numaralı hedefi olan Nikola Kalinic artık son düzlükte. 32 yaşındaki golcü futbolcuyla maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro'luk sözleşme üzerinde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid ile bonservis pazarlığından rakamı ciddi oranda aşağı çekmeyi başardı.
Sabah'ın haberine göre; İspanyollar'ın bir yıl daha sözleşmesi kalan Kalinic için istediği 4 milyon Euro bonservis bedeli, yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya kadar indirildi.
İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin Atletico Madrid'e yaptığı teklif 1.5 milyon Euro oldu. Rakamı kendi istediği çizgiye çekmeye çalışan Beşiktaş, uzun zamandır uğraş verdiği transferi noktalamak üzere. Şayet İspanyol ekibi ile anlaşma sağlanırsa Nikola Kalinic ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden son görüşme yapılacak ve Hırvat futbolcu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak mukaveleye imza atacak.
- 30.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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