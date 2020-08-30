Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Muriqi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şu ana kadar 10 ismi kadrosuna katarken, yepyeni bir kadro yapılanmasıyla şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor. Ligin diğer dev kulüpleri de hedeflerini bu doğrultuda belirlerken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da transferlerine devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Timurlenk ligin dev kulüplerinin transfer gündemlerini ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, Muriqi'nin satılmasının Fenerbahçe'yi gol yollarında bir belirsizliğe götürebileceğinin altını çizdi. İşte Timurlenk'in o yazısı...