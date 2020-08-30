Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Muriqi...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şu ana kadar 10 ismi kadrosuna katarken, yepyeni bir kadro yapılanmasıyla şampiyonluk kupasına uzanmak istiyor. Ligin diğer dev kulüpleri de hedeflerini bu doğrultuda belirlerken, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da transferlerine devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Timurlenk ligin dev kulüplerinin transfer gündemlerini ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, Muriqi'nin satılmasının Fenerbahçe'yi gol yollarında bir belirsizliğe götürebileceğinin altını çizdi. İşte Timurlenk'in o yazısı...
30 Ağustos 2020 Pazar 09:47
Güncelleme: 30.08.2020 10:46
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G.Saray'da transferin gecikmesi Terim'in planlarını etkiler mi? Geçen sezon 11'inde 5 kiralık oyuncu oynatan ve orta sahasındaki 3 adamı kiralık olan G.Saray'ın transfer döneminde zorlanacağı belliydi.
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Çünkü bu kadro iki sezondur Şampiyonlar Ligi gelirleriyle oluşturulmuş ve tekrar o gelirlere muhtaç hesaba sahipti. Terim'in takımının ilk 5 hafta zorlu bir fikstürü var.
Kale, Muslera dönemine kadar soru işareti, defans ve forvet hattı ise şu anda sorunsuz. Bu orta sahada öncelikle Taylan'ın değişip dönüşmesi lazım.
Ayhan Akman'dan Mascherano'ya Emre Belözoğlu'ndan Pirlo'ya birçok oyuncunun kariyeri mevki değişikleriyle uzadı. G.Saray elbette orta sahaya oyuncu almalı ama Terim, Diagne ve Falcao'yu birlikte kullanıp başka bir formül de üretebilir.
Mevcut ekonomi ile G.Saray'ın çok kaliteli iki orta saha bulabilmesi zor görünüyor. Bu yüzden 'tanıdık' Seri'yi tekrar kiralayıp Taylan'ı değişime zorlamalılar.