Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero maçlarda neden gözlük takıyor? Meğer Montero...
Beşiktaş, Francisco Montero'nun kiralanması konusunda Atletico Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç stoperin antrenmanlarda ve maçlarda gözlük kullanması dikkat çekti. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun retinadaki yırtılma nedeniyle gözlerini koruma amaçlı gözlük taktığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero'nun antrenmanlarda ve maçlarda neden gözlük taktığı merak edilmişti. Genç savunma oyuncusunun daha önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gözlerini korumak için gözlük kullandığı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın savunma hattına transfer ettiği Francisco Montero, ilginç bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Atletico Madrid'den kiralanan 21 yaşındaki stoper, maçlarda ve antrenmanlarda gözlük kullanıyor."Retina Dekolmanı" olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat olan Montero, bu nedenle dikkat etmek zorunda.
Çok hassas bir bölge olduğu için lens takması da riskli olan genç savunmacı, özel yapım bir gözlük takıyor. İspanyol oyuncu, bu aksesuarı FIFA'nın özel izniyle kullanıyor. FIFA kurallarında, "Oyuncunun kendisini ve rakibini etkilemeyen, zarar vermeyen bir ekipmanı takmasında bir problem bulunmuyor" ifadesi göze çarpıyor.FIFA, 'Önce insan sağlığı' prensibiyle hareket ettiği için bu tip gözlüklere onay veriyor.
Ayrıca Montero'nun sağlık kontrollerinde de bu durum hassasiyet taşıyor. Geçen sezon Deportivo La Coruna'da kiralık oynayan İspanyol futbolcu rutin sağlık kontrolü dışında detaylı bir göz kontrolüne de sokulmuştu. Beşiktaş'ta da benzer şekilde detaylı bir inceleme olması gerekiyor.
Maçlarda herhangi bir sorun teşkil etmeyen bu gözlüklerden daha önce Hollanda'nın efsane oyuncularından Edgar Davids de takıyordu. Stoper ve sol bek olarak oynayabilen Montero, ikili mücadelelerde, görme oranında ve performansta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor, tam tersi gözlüklerle çok rahat ediyor.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero maçlarda neden gözlük takıyor? Meğer Montero... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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