Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero maçlarda neden gözlük takıyor? Meğer Montero... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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'ın yeni transferi maçlarda neden gözlük takıyor? Meğer Montero...

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero maçlarda neden gözlük takıyor? Meğer Montero...

, 'nun kiralanması konusunda ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç stoperin antrenmanlarda ve maçlarda gözlük kullanması dikkat çekti. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun retinadaki yırtılma nedeniyle gözlerini koruma amaçlı gözlük taktığı ifade edildi.

'ın yeni stoperi 'nun antrenmanlarda ve maçlarda neden gözlük taktığı merak edilmişti. Genç savunma oyuncusunun daha önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gözlerini korumak için gözlük kullandığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın savunma hattına ettiği Francisco Montero, ilginç bir özelliğiyle dikkat çekiyor. 'den kiralanan 21 yaşındaki stoper, maçlarda ve antrenmanlarda gözlük kullanıyor."Retina Dekolmanı" olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat olan Montero, bu nedenle dikkat etmek zorunda.

Çok hassas bir bölge olduğu için lens takması da riskli olan genç savunmacı, özel yapım bir gözlük takıyor. İspanyol oyuncu, bu aksesuarı 'nın özel izniyle kullanıyor. FIFA kurallarında, "Oyuncunun kendisini ve rakibini etkilemeyen, zarar vermeyen bir ekipmanı takmasında bir problem bulunmuyor" ifadesi göze çarpıyor.FIFA, 'Önce insan sağlığı' prensibiyle hareket ettiği için bu tip gözlüklere onay veriyor.

Ayrıca Montero'nun sağlık kontrollerinde de bu durum hassasiyet taşıyor. Geçen sezon 'da kiralık oynayan İspanyol futbolcu rutin sağlık kontrolü dışında detaylı bir göz kontrolüne de sokulmuştu. Beşiktaş'ta da benzer şekilde detaylı bir inceleme olması gerekiyor.

Maçlarda herhangi bir sorun teşkil etmeyen bu gözlüklerden daha önce 'nın efsane oyuncularından Edgar Davids de takıyordu. Stoper ve sol bek olarak oynayabilen Montero, ikili mücadelelerde, görme oranında ve performansta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor, tam tersi gözlüklerle çok rahat ediyor.

  1. 30.08.2020
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