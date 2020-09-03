"Sergen hocamı mahcup etmem"
Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon kaleyi devralan 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi. İşte Destanoğlu'nun o açıklamaları...
Ersin, "Sergen hoca bana çok güveniyor. Güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir teknik direktör. Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız" diye konuştu.
PAOK'UN BAHANESİ YOK
Genç kaleci Ersin, Destanoğlu "PAOK maçına iyi hazırlanmıştık. Bahane üretmeye gerek yok. Kötü başlayınca dönüşümüz zor oldu. Elimize fırsatlar geldi ama döndüremedik. Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda uzun bir serüven var. Önümüzdeki her maç artık çok önemli" yorumunu yaptı.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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