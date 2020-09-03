"Sergen hocamı mahcup etmem"

Ersin, "Sergen hoca bana çok güveniyor. Güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir teknik direktör. Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız" diye konuştu.

PAOK'UN BAHANESİ YOK

Genç kaleci Ersin, Destanoğlu "PAOK maçına iyi hazırlanmıştık. Bahane üretmeye gerek yok. Kötü başlayınca dönüşümüz zor oldu. Elimize fırsatlar geldi ama döndüremedik. Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda uzun bir serüven var. Önümüzdeki her maç artık çok önemli" yorumunu yaptı.