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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş "Sergen hocamı mahcup etmem"

"Sergen hocamı mahcup etmem"

"Sergen hocamı mahcup etmem"

altyapısından yetişen ve bu sezon kaleyi devralan 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, 'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi. İşte Destanoğlu'nun o açıklamaları...

Ersin, "Sergen hoca bana çok güveniyor. Güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir . Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız" diye konuştu.

PAOK'UN BAHANESİ YOK
Genç kaleci Ersin, Destanoğlu "PAOK maçına iyi hazırlanmıştık. Bahane üretmeye gerek yok. Kötü başlayınca dönüşümüz zor oldu. Elimize fırsatlar geldi ama döndüremedik. Bu sezon , Avrupa Ligi ve 'nda uzun bir serüven var. Önümüzdeki her maç artık çok önemli" yorumunu yaptı.

  1. 3.9.2020
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