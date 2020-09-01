Sergen ne derse o!

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin ağustos ayı sayısında transfer kararlarını Sergen Yalçın'ın verdiğini şu sözlerle dile getirdi: "Futbolda maksimum katkı alacağımız değerli oyuncuları, hocalarımızın onayıyla kadromuza katmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz. Beşiktaş formasını, o kutsallığa yaraşacak sporcuların giymesi için profesyonellerimiz var güçleriyle çalışıyorlar."

FALQUE'YE BENEVENTO KANCASI

Kadrosuna en azından bir tane efektif kanat oyuncusu almak isteyen Beşiktaş'ın sezonu Genoa'da kiralık geçiren Iago Falque'yi istediği iddia edildi. Siyah- beyazlılar sol ayaklı İspanyol sağ açık için bonservisini elinde bulundura Torino ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonunda belirli bir seviyeye gelinse de Falque'yi ayrıca İtalyan Ligi takımlarından Benevento'nun istemesi ise Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel olarak dikkat çekti.

1 NUMARA İÇİN GÖKHAN ISRARI

Kaleci arayışlarına hız veren Kartal, rotasını Rize'ye çevirdi. Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra bir de tecrübeli bir kaleci arayışını sürdüren siyah-beyazlılar 2015 yılından bu yana Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ı almak için çalışmalarını sürdürüyor. 25 yaşındaki kalecinin transferi için yine kadrodaki genç futbolcuların takas yoluyla Karadeniz ekibine verilmesi düşünülüyor.

SANGARE TAKASA TAKILDI

Gökhan Gönül'ün ardından sağ bekte oynatabilecek alternatifi bulunmayan Sergen Yalçın, Türk statüsünde forma giyebilen Nazim Sangare'yi de Beşiktaş'ta görmek istiyor. Antalya, milli sağ beki için kapıyı 2 milyon Euro'dan açarken, siyah-beyazlılar ise işi takasla bitirme çabasında. Beşiktaş Lens, Roco ve Mirin gibi isimleri önerirken; Antalyaspor ise Dorukhan Toköz isminde ısrar ediyor.

ROCO'NUN MENAJERİ ŞOK ETTİ!

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Enzo Roco, iki sezon için alacağı olan 2.9 milyon Euro'yu peşin istedi. Yönetici Torunoğulları ancak 1 milyon Euro verebileceklerini söylerken Roco'nun menajeri ise "İki sezon için sadece 900 bin Euro veriyorlar, bu farkı kapatmazsanız ayrılması imkansız olur" dedi.