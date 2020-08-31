Victor Ruiz Real Betis'e transfer oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Victor Ruiz'in yeni takımı belli oldu!

'e oldu

Victor Ruiz Real Betis'e transfer oldu

ile sözleşmesini tek taraflı fesheden , İspanya ekiplerinden 'e oldu. İspanyol futbolcu Betis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol oyuncu Vitctor Ruiz, ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Real Betis'ten yapılan açıklamada, ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bilindiği üzere Víctor Ruiz, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den olmuş, derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Mart, Nisan, Mayıs alacaklarının ödenmediği için kulübe ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırmış ve konuyu 'ya taşımıştı.

  1. 31.08.2020
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