Victor Ruiz Real Betis'e transfer oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol oyuncu Vitctor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis ile sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Real Betis'ten yapılan açıklamada, Victor Ruiz ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bilindiği üzere Víctor Ruiz, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer olmuş, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Mart, Nisan, Mayıs alacaklarının ödenmediği için kulübe ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırmış ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.