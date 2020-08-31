Victor Ruiz Real Betis'e transfer oldu
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu. İspanyol futbolcu Betis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol oyuncu Vitctor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis ile sözleşme imzaladı.
SÖZLEŞME 1 YILLIK
Real Betis'ten yapılan açıklamada, Victor Ruiz ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ
Bilindiği üzere Víctor Ruiz, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer olmuş, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Mart, Nisan, Mayıs alacaklarının ödenmediği için kulübe ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırmış ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
- 31.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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