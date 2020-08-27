Aboubakar’dan Beşiktaş'a şok teklif!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'ya yenilerek Devler Ligi'ne veda ederken, siyah- beyazlılarda golcü Burak Yılmaz'ın boşluğunun dolmaması en büyük eksiklik olarak göze çarptı. Birçok isimle temasa geçen ancak yeni bir santrfor alamadan Avrupa arenasına çıkan siyah- beyazlılar beklenmedik bir yenilgi alınca, golcü arayışları yeniden hız kazandı. Bununla ilgili Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran yıldız forvet Vincent Aboubakar'dan sürpriz bir hamle geldi... Bir dönem Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de ismi anılan Kamerunlu golcü, Süper Lig devine gelmek için haber gönderdi.



SON SÖZ SERGEN YALÇIN'DA

Ağır sakatlık geçirmesinin ardından Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek. Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Aboubakar 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'a karşı forma giymiş, 1-1 biten karşılaşmanın ardından siyahbeyazlı taraftarlara üçlü çektirmişti.



148

Kariyerinde 283 maça çıkan Aboubakar 109 gol, 39 asist yaparak toplamda 148 gole direkt etki etmiş oldu. Beşiktaş forması altında 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.