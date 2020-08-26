Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina Fulham yolunda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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ve 'a kötü haber! Fulham yolunda

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina Fulham yolunda

İsmi ve 'la anılan için basınından flaş bir iddiası geldi. Gabonlu orta sahanın, İngiltere 'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

ve 'ın kadrosuna katmak için yarıştığı konusunda flaş bir iddiası ortaya atıldı.

Fransızların ünlü spor dergisi France Football, Gabonlu orta saha oyuncusunun, 'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Haberin detaylarında; 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla başarılı bir sezonu geride bıraktığına vurgu yapılıp, bu sayede yeniden Premier Lig'de kendine yer bulacağı ifade edildi.

Bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'nın, Fulham'a kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 19:37
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