Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! Mario Lemina Fulham yolunda
İsmi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Mario Lemina için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Gabonlu orta sahanın, İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Mario Lemina konusunda flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fransızların ünlü spor dergisi France Football, Gabonlu orta saha oyuncusunun, Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığını öne sürdü.
Haberin detaylarında; 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla başarılı bir sezonu geride bıraktığına vurgu yapılıp, bu sayede yeniden Premier Lig'de kendine yer bulacağı ifade edildi.
Bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'nın, Fulham'a kiralık olarak gönderileceği belirtildi.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 19:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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