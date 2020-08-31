Beşiktaş'tan Haldun Boysan mesajı!
Ünlü oyuncu Haldun Boysan'ın vefatı sonrası, Beşiktaş Kongre Üyesi de olan ünlü oyuncu için siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...
Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olan Boysan için siyah beyazlılar bir mesaj yayınladı.
İşte o mesaj...
Kongre Üyemiz, değerli sanatçı Haldun Boysan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 31, 2020
Boysan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/rnwVVcFICN
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 00:58
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