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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'tan mesajı!

Beşiktaş'tan Haldun Boysan mesajı!

Ünlü oyuncu 'ın vefatı sonrası, de olan ünlü oyuncu için siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu , dizi çekimleri için bulunduğu 'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aynı zamanda olan Boysan için siyah beyazlılar bir mesaj yayınladı.

İşte o mesaj...

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 00:58
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