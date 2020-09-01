Beşiktaş'a İngiliz takviye!
Beşiktaş, Manchester United’dan ayrılan 20 yaşındaki Dion McGhee’nin peşinde Genç yıldız sosyal medya hesabından Beşiktaş’ı takip etmeye başladı!
Siyah-beyazlılar genç futbolcuları yakından takip etmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın listesine son olarak giren ismin Manchester United U-23 takımında forma giyen ve sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılan Dion McGhee olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin hedefi, İstanbul'a davet edilen 20 yaşındaki oyuncunun beğenilmesi durumunda profesyonel sözleşme imzalanması ve daha sonra eğer A takım için yeterli olmazsa rezerv takımda kullanılması. Öte yandan Manchester United'dan bu sezon bitiminde ayrılan ve boşa çıkan 2000 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan ismi Dion McGhee'nin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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