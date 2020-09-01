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01 Eylül 2020, Salı
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'a İngiliz takviye!

Beşiktaş'a İngiliz takviye!

, ’dan ayrılan 20 yaşındaki Dion ’nin peşinde Genç yıldız hesabından Beşiktaş’ı takip etmeye başladı!

Siyah-beyazlılar genç futbolcuları yakından takip etmeye devam ediyor. 'ın listesine son olarak giren ismin U-23 takımında forma giyen ve sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılan Dion olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin hedefi, 'a davet edilen 20 yaşındaki oyuncunun beğenilmesi durumunda profesyonel sözleşme imzalanması ve daha sonra eğer A takım için yeterli olmazsa rezerv takımda kullanılması. Öte yandan Manchester United'dan bu sezon bitiminde ayrılan ve boşa çıkan 2000 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan ismi Dion McGhee'nin hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.

  1. 1.9.2020
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