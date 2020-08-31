Beşiktaş'tan flaş hamle! Sağ beke Portekizli yıldız
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes'i gündemine aldı.
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