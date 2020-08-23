Böyle gitmez!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2020 yılı 2'nci olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın tekrardan yapılandırmaya gitmesini beklediğini belirten Çebi, "Mevcut olan kredi sözleşmesinin Beşiktaş'ın hayatını idame ettirmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerini devam ettirebilecek bir yapılandırmaya gidilecektir. Şu anda 9-10 ay olmasına rağmen bugüne kadar bunu yapmadık. Birkaç ay içinde bunu yapacağız, aksi halde Beşiktaş'ın bu sıkıntılarla yürümesi mümkün değil" dedi.

HESAPLARIMIZ ORTADA

Amatör şubeler için sponsor bulmaya çalıştıklarını belirten Çebi şöyle devam etti: "Basketbol, bizim futbolda da yapmak istediğimizin başlangıcıydı. Birkaç sene içinde bu takımın çok başarılı olacağını, bütçelerin 3'te 1'i ile nasıl başarılı olunabileceğini inşallah göstereceğiz. Bu diğer branşlara da yansıyacaktır. Maalesef koronavirüs sebebiyle kombine satamıyoruz. Satmayı da doğru bulmuyoruz. Ama Beşiktaş'a yardımcı olmak isteyenler varsa ilerde kombine almak kaydıyla kullanılmak üzere Beşiktaş'ın hesapları orada. Oraya para gönderirlerse memnun oluruz. Bize sadece teşekkür etmek düşer."

İNDİRİM BİLE YAPMADILAR

"Maliyetler çok yüksek olan, sözleşmeleri 2 yıl daha devam eden futbolcularımız var. Kendilerinden indirim talep etmemize rağmen %99 olumsuz yanıt aldık. Suçlamıyoruz ama Beşiktaş camiasını bilgilendirmek benim görevim. Geçen sene ile ilgili indirim talebimiz kabul görmedi. Önümüzdeki seneyle ilgili taleplerimiz kabul görmedi. Yollarımızı ayıralım, mali durumumuz bunları karşılamaya yeterli değil talebimiz kabul görmedi. Hatta birçoğunun söylediği şu: 'Biz bir daha böyle bir kontrat yakalayamayız. Dolayısıyla böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz buradayız' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz."

DİĞERLERİ NASIL YAPIYOR?

"Mevcut kadrodan giden olmadıkça yerine yenilerini nasıl alacağız bu bir handikap. Elimizdeki kadrodaki oyuncular indirim yapmadığı sürece yeni oyunculara nasıl yer açacağız bu bir handikap. Bunu camiayla paylaşmanın bir sakıncası yok. Biz Beşiktaş'ız, efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Burada ben başka çözüm bulamıyorum. Sadece mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem gözükmüyor. Başka takım nasıl yapıyor, hiç bilmiyorum. Biz efendiyiz, doğru işler yapıyoruz. Mevcut kontratları iptal etmek ya da indirim yapmaktan başka çarem gözükmüyor."

BİZ 11 KİŞİYİZ AMA ARKAMIZDA DAHA ÇOK VAR!

25 Ağustos'taki PAOK maçının önemine dikkat çeken Başkan Çebi, "PAOK maçımız var, önemli maç. Turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak. Efendi gibi çıkar maçımızı oynarız. Korkutularak üzerimize bir baskı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Biz cesuruz, bize bir şey olmaz. 11 kişi gider görevimizi yaparız, bize bir şey olursa arkamızda çok var hallederler. Bize bir şey kalmaz" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 3.3 MİLYAR TL

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu belirten Tuncel, "Borç rakamı bizi tedirgin ediyor" diye konuştu.

MALIMIZI VE CANIMIZI İSTİYORLAR

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, borçlunun iyi niyetli olması gerektiği gibi alacaklının da aynı şekilde davranması gerektiğini vurgulayarak, "Kulübümüz öyle bir durumdaki 'ya canını ya malını' derler ya, bizden hem malımızı hem canımızı istiyorlar. Denetleme raporlarına bakıyorum. İneğin memesinden süt gelmiyor, kan geliyor" dedi.