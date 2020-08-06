Welinton pazarlığı kızıştı! Beşiktaş Alanyaspor'a flaş iki isim önerdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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pazarlığı kızıştı! 'a iki flaş ismi önerdi

Welinton pazarlığı kızıştı! Beşiktaş Alanyaspor'a iki flaş ismi önerdi

'ın 'u almak için 'u takasta göndereceği iddia ediliyordu. Ancak işin iç yüzünün daha farklı olduğu ortaya çıktı.

'ın 'u almak için 'u takasta göndereceği iddia ediliyordu. Ancak işin iç yüzünün daha farklı olduğu ortaya çıktı. Welinton için Fatih'i isteyen olurken, Beşiktaş ise bu teklifi henüz kabul etmedi. Beşiktaş Welinton'un işini bitirmek için öncelikle Umut ve Boyd'u göndermeyi planlıyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

  1. 6.8.2020
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