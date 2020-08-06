Welinton pazarlığı kızıştı! Beşiktaş Alanyaspor'a iki flaş ismi önerdi

Beşiktaş'ın Welinton'u almak için Fatih Aksoy'u takasta göndereceği iddia ediliyordu. Ancak işin iç yüzünün daha farklı olduğu ortaya çıktı. Welinton için Fatih'i isteyen Alanyaspor olurken, Beşiktaş ise bu teklifi henüz kabul etmedi. Beşiktaş Welinton'un işini bitirmek için öncelikle Umut ve Boyd'u göndermeyi planlıyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.