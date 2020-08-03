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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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’un hayalleri yıkıldı

Fatih Aksoy’un hayalleri yıkıldı

'ta oynamak için 'un kendisine yaptığı opsiyon hakkını kullanma teklifini reddeden genç oyuncu büyük şok yaşadı.

'ta oynamak için 'un kendisine yaptığı opsiyon hakkını kullanma teklifini reddeden genç oyuncu büyük şok yaşadı. 'ın kendisiyle konuşmalarında, "Seni stoper değil ön libero olarak düşünüyorum" dediği Aksoy'un, 'dan alınacak olan 31 yaşındaki Welinton transferinde takas için kullanılacak olması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi.
  1. 3.8.2020
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